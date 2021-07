Da Zefiro, “I Sapori della Costa Viola”

In un ambienti raccolto e raffinato, con un servizio riservato e professionale e una proposta di cucina che raccoglie i migliori piatti della tradizione italiana, sabato 31 Luglio alle ore 21, presso il noto ristorante “Zefiro” sito a Bagnara Calabra, una serata tra “I Sapori della Costa Viola”.



L’evento gastronomico-culinario condotto dall’assaggiatore esperto Andrea Calvarano sarà un’occasione per degustare le prelibatezze locali, tutte rigorosamente prodotte a Bagnara, come lo zafferano o il miele del produttore Riccardo Iaria.



Bontà uniche e ricercate che delizieranno i palati anche più raffinati. Per partecipare all’evento, a numero chiuso (massimo 40 coperti), è necessaria la prenotazione al numero di telefono 3469639725 per un costo di 40 euro.

Dopo l’entree di benvenuto accompagnato da Calabria bianco Metodo Ancestrale IGT di Casa Comerci, i clienti assaggeranno un antipasto con Gambero viola e miele millefiori di Bagnara e grappa al bergamotto, Tartara di alalunga in guazzetto di agrumi, alici ripiene profumate all’origano di Bagnara su caponatina Km0 per poi passare ad un primo gustoso con fusilli con spada alla “bagnarota” seguito da un secondo di Millefoglie di pesce spada su granita di cipolla rossa di Tropea in agrodolce. A concludere la cena, un il dessert caratterizzato da una bavarese allo zafferano di Bagnara con croccante al torrone IGP di Bagnara e frutti di bosco fondenti.



Il tutto accompagnato dai vini in abbinamento: Gramà, Cavajanculla, Brezzolino, Passito di Zibibbo della Cooperativa AgriCostaViola.

Una cena che stupirà e soddisferà i clienti ma, soprattutto, valorizzerà i prodotti locali di mare e di terra, rigorosamente freschi e di stagione.