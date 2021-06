La Calabria che innova: svolto il primo test Linguaskill di Cambridge con monitoraggio a distanza

“Come posso testare e certificare in maniera veloce ma accurata il livello di conoscenza di inglese delle risorse della mia azienda, distribuite tra diverse sedi e lo smart working?” – Questa è la domanda che si è posto il titolare di Artémat, un’eccellenza nel settore della progettazione e sviluppo di strumenti di simulazione manageriale per il training ed il recruitment.

Utilizzando un mix di innovazione e competenza, è stata la risposta.



La competenza in materia di Assessment dell’Università di Cambridge e dell’International House British School di Reggio Calabria (IHBS), unita alla tecnologia di un’azienda indiana, specializzata nel monitoraggio a distanza di test ed esami attraverso l’Intelligenza Artificiale.

E così, grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con Fondo Interprofessionale Fonservizi, 7 lavoratori di Artémat hanno potuto, primi in Calabria, sostenere il nuovissimo test LINGUASKILL di Cambridge Assessment English, comodamente seduti nel proprio ufficio o a casa ed ottenere un’attestazione del proprio livello di conoscenza dell’Inglese.

Una bella storia, insomma. Di determinazione, di innovazione e di crescita professionale.

“In questi ultimi mesi stiamo stati tutti spinti a fare cose che non avremmo mai pensato di dover o poter fare. Ma la disperazione è la madre dell’innovazione, ed eccoci qui oggi, orgogliosi di aver utilizzato la tecnologia del Remote Proctoring per realizzare qualcosa di innovativo che fino a poco tempo fa non sembrava possibile.” – dice Marco Goso Direttore dell’IHBS.

Ma che cos’è esattamente il remote proctoring?

Il remote proctoring è una tecnologia, basata sull’Intelligenza Artificiale, che consente di monitorare e supervisionare a distanza il corretto svolgimento di un test o di un esame. Un sofisticato software consente di effettuare il riconoscimento del candidato e, registrando (sia audio che video) tutte le attività effettuate durante il test da parte del candidato, di verificare che quest’ultimo lo abbia svolto rispettando tutte le regole previste.

E quali sono le caratteristiche peculiari di Linguaskilll?

Linguaskill è il nuovo test 100% online, multilivello, disponibile nella versione General e Business sviluppato da Cambridge Assessment English, che consente di attestare in maniera veloce (alcuni risultati sono disponibili in tempo reale), ma con l’accuratezza e l’affidabilità che sono il marchio di fabbrica di Cambridge, il livello di conoscenza di singoli candidati o gruppi di candidati per una o più delle diverse capacità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e parlato.

E’ un test molto innovativo, nel quale l’intelligenza artificiale viene utilizzata per migliorarne diversi aspetti: dall’accuratezza della valutazione all’esperienza del candidato, dalla velocità delle correzioni all’affidabilità dei risultati.

Il test è da pochissimo presente in Italia ed è distribuito da una rete di Partner selezionati da Cambridge in base alla qualità dei servizi offerti ai candidati, rete di cui l’IHBS di Reggio fa parte fin dall’inizio del progetto.

Questa storia rappresenta un bell’esempio di come si può reagire con l’innovazione ad una situazione di effettiva difficoltà ed è di ottimo auspicio per la nostra Regione che di innovazione intelligente ha davvero molto bisogno.

Per informazioni su Linguaskill e sul remote proctoring: https://www.britishschoolrc.com/linguaskill