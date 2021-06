Caulonia – L’economia riparte con gusto

Dall’inizio della pandemia Covid-19 la ristorazione è stata uno dei settori più colpiti,

soprattutto nella nostra Regione, costretta inizialmente al coprifuoco nazionale

quando nella Locride il virus era quasi del tutto inesistente, e poi alle continue

restrizioni quando si è vissuta pienamente la malattia .

L’Associazione Commercianti Kaulon18 si è sempre prodigata nel fronteggiare le

problematiche insistenti sul territorio, dialogando e interagendo con le attività

economiche, le associazioni e l’Amministrazione Comunale in maniera spassionata e

del tutto volontaria, con l’unico scopo di rinsaldare l’economia locale.

Nonostante i disagi e le incertezze del periodo non si è mai persa la speranza e la

voglia di mettersi in gioco e dare voce alle difficoltà delle imprese.

Si è lavorato sempre nell’ottica della collaborazione e della comunione d’intenti in

ogni progetto, seguendo le esigenze e gli scopi comuni e nell’osservanza di tutti i

protocolli richiesti.

Con questo spirito nasce “LE SERATE DEL GUSTO CAULONIESE”, l’evento che

partirà il Primo Luglio e interesserà tutti i giovedì del mese.

Emblema della determinazione e della voglia di ricominciare ancora una volta per se

stessi e per la propria comunità.

I ristoranti che hanno aderito al progetto sono dislocati nel variegato panorama di

Caulonia che racchiude la storicità del suo borgo collinare, la bellezza delle spiagge

incontaminate, le contrade immerse negli aranceti e negli uliveti tipici del luogo.

Ogni giovedì verrà proposto un menu fisso rappresentativo dell’ ideologia

gastronomica del locale e dell’utilizzo dei prodotti del territorio.

Sapori genuini e combinati sapientemente per rendere i piatti unici e gustosi, serviti

da personale qualificato e attento alle esigenze della clientela.

Venite a trovarci a Caulonia e scegliete “LE SERATE DEL GUSTO CAULONIESE”,

scegliete di sostenere la ripresa dell’economia locale.