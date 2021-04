“Sorso a sorso”, al via il corso di formazione per Bartender

Publiredazionale – Dall’unione di due giovani imprenditori reggini, nasce il corso professionale “Sorso a sorso” di Bartending.

Agostino Crucitti e Antonino Cormaci sono gli ideatori del nuovo corso per neo bartender che, dal prossimo 4 Maggio, per 5 settimane (con lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno il martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 16 presso la sede “Cormaci Wine & Spirit” sita in Via Trapezi, 22 a Reggio Calabria), consentirà ai partecipanti di apprendere le regole fondamentali di un’affascinante professione con prove pratiche utili ad una completa formazione.

Saper realizzare i cocktail più richiesti sul mercato, preparare un banco bar prima del lavoro, conoscere le attrezzature e i modi comportamentali che ogni barman deve assumere durante il servizio, la scelta di prodotti di alta qualità sono la chiave per intraprendere con successo questa professione.



Il corso si snoderà in tre fasi: una prima parte è dedicata alla figura del bartender con particolari approfondimenti su aspetti di marketing e comunicazione; il secondo step approfondirà il settore merceologico con una formazione completa sulla merceologia delle materie prime manipolate durante la miscelazione, sui liquori, vini, distillati e quant’altro e, infine, la terza parte del corso sarà incentrata sull’aspetto manageriale e sul controllo degli stock, la gestione del drink cost, il calcolo della percentuale alcolica nei cocktail, come effettuare gli ordini e tutta la parte organizzativa dell’attività.

Il corso permetterà anche ai suoi iscritti di prender parte a varie degustazioni ma, soprattutto, rilascerà ad ogni partecipante insieme all’attestato di frequenza, la Certificazione HACCP, operatore qualificato settore alimentare obbligatorio per somministrazione bevande, riconosciuto su tutto il territorio europeo.

“Il percorso formativo è rivolto sia a coloro che si approcciano per la prima volta a questo settore, sia agli operatori che desiderano approfondire e perfezionare le loro competenze o avviare una nuova attività – spiegano i due giovani imprenditori reggini -. Durante le lezioni, insegneremo ai corsisti l’utilizzo e la padronanza di tutte le attrezzature, la gestione del banco bar e del magazzino e le tecniche di servizio per diventare padroni assoluti del banco. La professione del bartender non si può improvvisare, è un’arte che va curata e perfezionata ogni giorno se si vuole ottenere un buon inserimento lavorativo, soddisfazioni economiche e professionali. Passione, metodo e tanta pratica sono gli elementi indispensabili per un bartender di successo”.

Per ulteriori info contattare il numero di telefono 3426672897