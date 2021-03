Rupes, l’amaro Medaglia d’Oro più buono del mondo tra storia e legame col territorio: tutti i segreti e le ultime novità

L’amaro Rupes non è un amaro qualsiasi. Dietro ai sentori di un’alchimia che racchiude origini affascinanti legate ad un preciso contesto storico, si fonde l’attuale realtà di un’azienda in continua crescita che con orgoglio ed attaccamento al territorio, quello reggino, continua ad evolversi stupendo con novità e meticolosa cura della clientela che non rappresenta un mero e semplice attore commerciale, ma un pubblico a tutti gli effetti.

Tutte le specialità dell’amaro Rupes: dal Principum Gin alla Black Edition

Rupes in piena pandemia cresce, si amplia e sviluppa nuove idee in netta controtendenza al contesto contemporaneo. Una di queste è legata al “Principum“, un Gin di altissima qualità che prende il nome da “principe”. Più precisamente il principe degli agrumi, il bergamotto, altro prodotto tipico ed esclusivo della nostra terra. Il Principum Gin è infatti realizzato all’interno delle botaniche in lunga macerazione nell’alcol (almeno 4 mesi) con bacche di ginepro, bergamotto, peperoncino della Locride e ridistillazione di tutta la massa dopo i 4 mesi di macerazione.

Da segnalare anche il Rupes Gold, prodotto esclusivo – a edizione limitata – e realizzato con arancia amara autoctona e lasciato affinare in barrique di rovere. Essendo gli amari rinomati come digestivi si sono voluti rompere gli schemi proiettando i propri prodotti nel mondo interessante e più giovanile dei cocktail. Anche perché, ma non tutti lo sanno, gli amari fanno parte della famiglia dei Bitter.

Ultima novità, con il ben preciso obiettivo della cura sempre più meticolosa del pubblico più esigente, è Rupes Black Edition. La bottiglia dal design elegante ed accattivante è curata nei dettagli con etichetta in serigrafia stampata sul vetro con leghe pregiate; Rupes Black Edition è già sul mercato e si trova esclusivamente nelle enotoche selezionate ed i migliori bar.

E voi siete curiosi di scoprirlo? In attesa di nuove, affascinanti e gustose novità, non esitate ad assaggiare tutta la linea Rupes, l'amaro più buono del mondo, e tutte le sue specialità.