Per una Pasqua speciale, le prelibatezze gastronomiche e dolciarie di Enoteka

Una Pasqua all’insegna del gusto, della tradizione e delle novità dolciarie e gastronomiche. Enoteka del giovane imprenditore reggino Pietro Nucera (rinomato punto vendita sito in via Agamennone Spanò n.36/38 – vicino piazza Carmine) è pronta a “coccolare” tutti i suoi clienti con tantissimi prodotti di alta qualità e ceste regalo pasquali composte da una selezione unica di prelibatezze per gli occhi e per il palato.



Colombe tradizionali, senza canditi, con gocce di cioccolato o la novità dell’anno al gusto di mandarino, uova al raffinato cioccolato al latte o fondente, vini, rum, whiskey, distillati e tanto altro ancora, potranno essere non solo un regalo speciale per una persona cara ma saranno i “gioielli” che arricchiranno le tavole nel giorno della Santa Pasqua. Le ceste pasquali alimentari di Enoteka sono una alternativa al regalo del classico uovo di cioccolata ma, soprattutto, sono vere creazioni di eccellenze e prodotti artigianali che renderanno perfetta ed indimenticabile la domenica di Resurrezione.



“Anche per Pasqua, abbiamo fatto una selezione accurata di prelibatezze gastronomiche italiane salate e di dolci tipici del periodo con impasti soffici, ottenuti da una lievitazione lenta e dall’utilizzo di ingredienti genuini – afferma il titolare Nucera -. Siccome non è festa senza un buon vino, ogni cesto contiene etichette pregiate per brindare in allegria. Enoteka anche questa volta, mette in tavola gusto e passione”.



Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20,30 (compresa la domenica), nel pieno rispetto delle prescrizioni governative in materia di igiene e profilassi volte a prevenire contagi. Inoltre, è possibile prenotare e acquistare confezioni già pronte o ceste da preparare su ordinazione per soddisfare ogni gusto e, soprattutto, per tutte le tasche. Lo staff di Enoteka garantisce anche consegne a domicilio ed effettua spedizioni in tutto il mondo.

Ulteriori info sul sito https://www.enotekando.it o sulla pagina Facebook@enotekarc o contattando il numero di telefono 3341355513.