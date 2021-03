Da un’antica ricetta custodita gelosamente dalla famiglia Villeggiante e rielaborata dal liquorificio Gentile e da Diego Morabito nasce Kordax Amaro Reggino.

Un amaro deciso, gustoso e dal profumo inconfondibile ottenuto per infusione in alcool di erbe e radici del territorio.

La preparazione di questo capolavoro inizia con l’infusione in cui le erbe vengono lasciate in ammollo in una soluzione idroalcolica:un passaggio che prende luogo a freddo per alcune decine di giorni, periodo in cui le piante cedono giorno dopo giorno i loro aromi e i principi attivi nonchè i loro caratteristici sapori e profumi.

Si otterrà cosi un infuso che con l’aggiunta di acqua arriverà a circa 40 gradi.

Terminata la macerazione la soluzione idroalcolica verrà filtrata ed infine, per renderlo più piacevole al palato verranno aggiunti acqua e zucchero.

Kordax, il sapore della tradizione misto al profumo del territorio.

Un’esperienza di degustazione unica, inimitabile ed a Km 0.