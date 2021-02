Special Edition Cinque Talenti , l’originale idea regalo per San Valentino

Per la festa degli innamorati non sai cosa regalare o come sorprendere il tuo partner? Stupisci la persona che ami con il Kit limited edition creato dalla Cooperativa agricola “Cinque Talenti”.

Per un pranzo o una cena indimenticabile, i soci della cooperativa reggina da sempre predisposti all’innovazione e a pensare in modo alternativo per soddisfare una clientela eterogenea, hanno realizzato un kit di sapori della propria terra con cibi deliziosi e di alta qualità.

Si parte dall’aperitivo a base di filetto di maiale stagionato al vino rosso, formaggio pecorino, marmellata di bergamotto, biscotto di grano per poi passare alle fettuccine al cacao da servire con il pesto di mandorle piccante.

Il tutto “accarezzato” dal gustoso vino rosso di Sambatello, il rinomato Abadìa, assolutamente perfetto per accompagnare questa cena speciale dall’antipasto al dolce.

Insomma, prelibatezze gourmet per una occasione speciale che sarà ancora di più addolcita, da un buon cioccolato di produzione belga, distribuito in un set di 4 praline al cioccolato latte e fondente.

La Cooperativa “Cinque talenti” ha ideato un “love shot“, il Midalys, integratore alimentare a base di citrullina, Muira puama, ginseng, eleuterococco, guaranà.

Il kit limited edition ha un costo di 35 euro e può essere consegnato gratuitamente anche a casa chiamando il numero di telefono 349.1661759 o visitando la pagina Facebook @5talenti · Cooperativa agricola

Guarda il video

https://www.facebook.com/citynowit/videos/321474912629739/