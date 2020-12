Per un Natale dolce e piccante l’originale ‘Ndujattone del pasticcere Macrì

Pronti per un Natale piccante e gustoso con l’originale ‘Ndujattone con gocce di nduja di spilinga. Il panettone dall’anima piccante torna sulle tavole dei calabresi e non solo, grazie all’arte del giovane imprenditore Marco Macrì, originario di Caulonia, che è riuscito a creare un dolce natalizio rigorosamente salato e che il quotidiano “La Repubblica” premiò come uno dei migliori panettoni “creativi” del 2019 ma anche al Panettone Summer Contest 2020, lo speciale evento curato dalla Fiera Nazionale del Pandoro e del Panettone, lo ‘Ndujattone si è aggiudicato ben due riconoscimenti, classificandosi al 2° posto nella categoria “Miglior panettone estivo” e al 3° posto in quella “Miglior Packaging”.

Riconoscimenti che rappresentano la conferma per un prodotto unico ed originale e che trova ogni giorno sempre più attestati di approvazione. Una ricetta precisa, soprattutto per quanto riguarda tempi e lavorazioni, ma anche un processo lungo e delicato meticolosamente portato avanti dal maestro pasticcere Macrì che ricerca e seleziona attentamente tutte le materie prime per creare un’eccellenza gastronomica apprezzata in tutto il mondo.

L’anima di colui che ha creato lo ‘Ndujattone plasma ingredienti di prima qualità per ottenere ogni giorno, prodotti freschissimi secondo le ricette della tradizione. Il grande merito del giovane Macrì è però di aver prodotto non il classico panettone ma una creazione innovativa con la quale vengono proposti degli abbinamenti studiati con cura per stupire tutti i palati. E quest’anno, per un Natale ancora più dolce, il maestro pasticcere di Caulonia propone anche il panettone VorticeNero, prodotto da forno a lievitazione lenta e naturale, un travolgente mix di sapori caratterizzati dalla liquirizia di Calabria.

Una bontà da abbinare alla Liquirella (crema alla liquirizia con un finissimo cioccolato bianco) buonissima da spalmare anche sul pane o per farcire ogni tipo di dolce.

I clienti interessati a questi prodotti possono acquistarli e prenotarli online o contattare il numero di telefono 3281668920.

Ulteriori informazioni sul sito www.ndujattone.it o sulla pagina Facebook @Ndujattone