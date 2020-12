Maison Biologica, il bio a casa tua

A Reggio Calabria, un punto di eccellenza per cibi biologici, specialità alimentari e cosmetici. In via Giuseppe Missori n.27 (vicino la stazione centrale), la Maison biologica offre alla sua clientela alimenti bio, vegan, vegetariani, senza glutine e senza lattosio.

Inoltre, grazie alla dedizione della titolare Rita Anna Zumbo sempre pronta a venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, all’interno del rinomato negozio è possibile acquistare prodotti per un make–up perfetto con tanti cosmetici eco bio delle migliori marche ma anche per la cura del corpo e per la casa.

Ottimi prezzi e tante promo. Un negozio per ogni esigenza, per chi ama mangiare bene e stare in salute.

I prodotti infatti, sono scelti con cura e con un occhio di riguardo alla provenienza degli ingredienti e al sostegno delle piccole realtà d’eccellenza italiana. La simpatia e la cordialità sono il punto di forza di uno staff qualificato che segue i clienti in tutte le scelte.

All’interno della “casa biologica” vi è anche un buon assortimento di farine e di paste per tutti i gusti, prodotti alimentari per bimbi e anche accessori per il benessere.



“Alla Maison Biologica, si possono trovare esclusivamente prodotti biologici per la colazione, il pranzo e la cena ma anche tanti sfiziosi regali di Natale da fare ad amici e parenti – afferma la titolare Zumbo -. La nostra mission è soddisfare tutti coloro che sono alla costante ricerca di prodotti bio e con cura e passione, ogni giorno, proponiamo una ampia scelta di alimentari, cosmesi, detersivi bio e molto altro. Se amate fare la spesa bio è impossibile non fare un salto da noi”.



Maison Biologica è aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; la domenica dalle 10 del mattino sino alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16,30 alle 20.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Maison biologica fa consegne a domicilio gratuite contattando il numero di telefono 0965/24175 ed effettua anche spedizioni veloci, puntuali e precise. Per ulteriori info si può consultare il sito internet www.maisonbiologica.com e la pagina Facebook @maisonbiologica.rc