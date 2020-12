Keyword #christmasiscoming, con la quale la Cremeria Sottozero ci accompagna ogni giorno al Natale.

L’offerta di panettoni e pandori artigianali della storica pasticceria-gelateria reggina è vasta, pronta a soddisfare anche il più esigente dei palati.

Grandi novità quest’anno!

Dal panettone Reggino (gelato alla crema reggina, gelato al torrone, gelato alla stracciatella, copertura al cioccolato e canditi), al panettone Tiramisù ( gelato al tiramisù, savoiardi, bagna al caffè, copertura al cioccolato) o ancora al panettone Americano (gelato al caramello, gelato alle arachidi, crema di noci pecan, copertura al caramello).

Inoltre è possibile scegliere, tra gli altri, il panettone Croccoloso, il pandoro Giada, il panettone Diplomatico…

In questo periodo molti reggini fuori sede sarebbero dovuti tornare alla propria città d’origine, ma quest’anno, purtroppo, molti di Voi, di Noi, questo non è possibile.

Quello che non è cambiato, però, è la voglia di stare ugualmente vicini ai nostri cari, di dimostrare loro il nostro affetto e la nostra vicinanza. La Cremeria Sottozero, nonostante il periodo di dura prova, ha continuato ad andare avanti senza sosta, facendo arrivare i propri prodotti, rigorosamente artigianali, nelle case dei reggini (e non solo). È infatti possibile prenotare il proprio panettone o pandoro, con la farcitura e la copertura che più aggrada, da tutta Italia!

#maibanali, d’altronde non è per tutti.