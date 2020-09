MADE IN CALABRIA : Le Terre di Zoe’

La storia di Le terre di zoè , è la storia di una azienda di famiglia, che si tramanda di generazione in generazione, con epicentro nella piana di Gioia Tauro (RC).

Nel corso dei decenni, la lungimiranza e lo studio, hanno portato ad importanti cambiamenti sia colturali che di struttura.



Da azienda prettamente olivicola, ci si è trasformati in azienda agrumicola prima ed anche frutticola poi.

Nel momento in cui si è capito che una azienda agricola ha una valenza sociale e diverse sono le sue sfaccettature, ci siamo trasformati in un’ azienda multifunzionale, dove insieme alla produzione primaria, sono state attivate le fasi di trasformazione, commercializzazione diretta, agriturismo e fattoria didattica.

Nel rispetto della tradizione che ci contraddistingue, l’azienda continua a trasformarsi, evolvendosi.

Consolidando la posizione dove siamo arrivati, stiamo mettendo in cantiere nuovi canali commerciali diretti per la vendita dei nostri prodotti e dal punto di vista socialecon l’obiettivo di far diffondere la vera cultura del biologico, che non solo deve essere sano, ma anche brutto.

Le coltivazioni che abbiamo sono di: arancia (qualità moro e valencia Late), clementine, kiwi, limone, melagrana e olive.

Da questa frutta iniziamo il processo di trasformazione in marmellate e succhi di frutta Biologici con le seguenti caratteristiche:

Trasformiamo la frutta nelle 24 ore dalla raccolta, solo così si mantiene il gusto e la freschezza del frutto

dalla raccolta, solo così si mantiene il gusto e la freschezza del frutto Utilizziamo solo zuccheri della frutta , non usiamo zucchero bianco o di canna

, non usiamo zucchero bianco o di canna Pastorizziamo i prodotti evitando l’uso di conservanti, così vengono garantiti 3 anni di scadenza per le marmellate e 2 anni per i succhi

Non usiamo pectina e coloranti, che possono alterare il gusto della frutta

Solo così i prodotti avranno il marchio zoè“essenza della vita”.

I nostri prodotti si adattano ad ogni occasione…dalla colazione con gusti classici quali l’arancia rossa, le clementine, il bergamotto; passando dagli aperitivi in abbinamento ai formaggi, come ad esempio con le clementine alla liquirizia o al peperoncino; fino ad arrivare ad una cena gourmet con un Kiwi, limone e zenzeroin abbinamento a una tartare di salmone o a un bollito di carne.

Per i lettori di Strill fino al 30 Novembre ci sarà uno sconto del 10% utilizzando sul nostro sito www.leterredizoe.it il codice buono sconto MCSTRILL