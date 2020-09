IHBS c’è e continua a migliorarsi Dal1964. Inizio corsi Adulti 2020-21

L’International House British School(IHBS) ci sarà,con entusiasmo e positivitàanche in questo anno difficile ed impegnativo.

Ad ottobre si parte con i percorsi formativi per gli adulti.

E come ogni anno abbiamo cercato di migliorarci.

Consapevoli dell’importanza dell’attività didattica in presenza, riproporremo quindi i nostri percorsi in aula face to face, ovviamente garantendo il rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Ma il lockdown ci ha fatto diventare tutti un po’ più digitali. E per alcuni di noi questo ha significato scoprire una dimensione ancora più favorevole all’apprendimento. Cercheremo quindi anche di valorizzare quanto di positivo abbiamo appreso durante il lockdown, dando l’opportunità, a chi lo vorrà, di scegliere l’opzione online, sfruttando così i vantaggi della tecnologia.

E per chi effettuerà l’iscrizioneentro il 10 Ottobre ad uno dei nostri percorsi collettivi per gli adulti da 90 o 45 ore anche uno sconto fino a 240€, sia per la modalità, in presenza che online.

Gli studenti potranno scegliere tra diverse tipologie di corsi:

percorsi di 90 o di 45 ore , svolti in presenza nel rispetto delle distanze stabilite oppure online tramite la piattaforma Zoom

(2 studenti) corsi brevi di preparazione agli esamiCambridge AssessmentEnglish edIELTS.

Questi ultimi percorsi sono un’interessante opportunità per chi necessita di certificare il suo inglese per scopi accademici e lavorativi in breve tempo: in 8 ore intensive, infatti, gli studenti verranno accompagnati attraverso sessioni specifiche sulle tecniche e strategia d’esame, con simulazioni, feedback ed un continuo monitoraggio per individuare, durante il percorso, le aree di miglioramento su cui concentrarsi.Le sessioni sarannoincentrate sulle quattro diverse skills richieste (Reading, Writing, Listening e Speaking), e saranno disponibili a rotazione durante tutto il corso dell’anno scolastico.

La nostra offerta formativa comprende ancheSocial Events, Conversation Club, Pub Quizetc, che oltre ad essere occasioni di apprendimento pratico della lingua, consentono di sviluppare sicurezza e padronanza nell’utilizzo della stessa e che quest’anno, per motivi di sicurezza, saranno organizzati in modalità online.

Vogliamo accoglierviin un clima sereno e trasmettervi la passione e la responsabilità che hanno rappresentato il motore del nostro lavoro sin da quando siamo nati nel 1964.

For your Future. Noi ci siamo.

Per maggiori info o chiama 0965.20024.