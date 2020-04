“Caffeina Store” ringrazia i suoi clienti: “Pronti a raggiungere nuovi obiettivi”

Publiredazionale – “Caffeina Store” ringrazia i suoi clienti per la preferenza e la fiducia accordata ai nostri prodotti e nell’augurare una santa e serena Pasqua, è pronta a ripartire per raggiungere nuovi obiettivi.

“Ogni giorno, ci impegniamo per soddisfare le esigenze dei nostri affezionati clienti e, nonostante il particolare e delicato periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, siamo riusciti a portare nelle case di tanti reggini prodotti di qualità, macchine per caffè, cialde e capsule, caffè in grani macinato fresco o sottovuoto, thè, tisane, cioccolato e tanto altro – afferma il titolare Antonino Gatto – Ringrazio Strill.it e tutti i miei clienti che ci hanno dato l’opportunità di crescere, promuovere e realizzare un progetto importante come Caffeina Store, attività commerciale consolidata sul territorio locale. Se abbiamo raggiunto questi ottimi risultati sul mercato, è solo merito dei consumatori reggini e non, che si sono affidati a noi”.

L’attività di “Caffeina Store”, con sede a Reggio Calabria in Via Reggio Campi II Tronco n.104, riaprirà martedì 14 Aprile e continuerà le consegne a domicilio rispettando le disposizioni del decreto ministeriale.

Per ulteriori info è attivo il sito www.caffeina-store.it o la pagina Facebook CaffeinaStore di Gatto Antonino.