BRAVA!“Dai segreti della Nonna la pizza per casa!” Un’esclusiva del “Ciroma”, de “Al Clubbino”, di “Spaccanapoli”

Da tempo c’eravamo messi all’opera per soddisfare un’esigenza di tanti: consumare la pizza a casa ed avere un’esperienza qualitativamente paragonabile a quella vissuta nei nostri locali! Dopo tante ricerche ed esperimenti non c’era stato verso: la pizza, “napoletana”, “romana” o quant’altro sia, non ama viaggiare e stare nel cartone. A casa non sarà mai uguale. Rinunciare al progetto? Nooo!! Come sempre ci siamo detti: “ciàputimufari” ! Ed allora? Se non basta cambiare il metodo di prenotazione, di cottura e di trasporto e neanche i contenitori, serve qualcosa in piu’. Ed allora? Cambiamo strategia: occorre una pizza “nuova”, pensata ad hoc. Sii, chiediamo alla nonna come si faceva l’impasto una volta. Quando la pizza si preparava nel forno a legna di famiglia. Ed era regola mangiarla dopo, a casa, assieme, quando tutti avevano finito di lavorare, genitori e figli. Non è stato facile carpire ogni segreto nascosto in una ricetta apparentemente semplice ed elaborarlo coerentemente alle esigenze attuali. Ma ne è valsa la pena!! Ecco l’eccezionale risultato: una pizza resa digeribilissima squisita e fragrante. Una esclusiva, lunga metodologia di lievitazione e di cottura per un impasto fatto con farina di “tipo 1” macinata rigorosamente a pietra. Il massimo, anche per il benessere! E dopo un’ora resta buona, come appena fatta!

Cosa dire alla nonna? E come chiamare questo impasto, questa pizza? Un’unica risposta: “BRAVA!” .

“BRAVA” è la pizza esclusiva del gruppo “ciàputimufari”!!