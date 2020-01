Grande successo a Reggio Calabria di Masterclass Aifitec. Per la prima volta estetiste di fama europea nella città dello Stretto

E’ senza dubbio un grande successo della International Lash Masterclass, AIFITEC!L’Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica con più sedi in Calabria aggiungeun giorno ancora e propone un nuovo evento a tutte le entusiaste estetiste e non che non abbiano avuto la possibilità di iscriversi alla Masterclass principale!

Per AIFITEC, Reggio Calabria è sinonimo di città del glamour e della moda ed ha previsto, organizzato e programmato per l’argomento fondamentale per ogni donna alla moda, l’extension ciglia, un avvenimento straordinario ed unico, internazionale. Con vere e proprie “ stars”del settore, uniche, preparatissime e vere e proprie maestre! Le due “masters”,provengono dalla Scuola per Estetiste “Provoque” di Varsavia, in Polonia, vero e proprio centro nevralgico del settore della cosmesi ed in particolare del trattamento delle ciglia.

Infatti, nei giorni 25 – 26 – 27 Gennaio 2020 presso la propria sede di Reggio Calabria sul Corso Garibaldi 527, AIFITEC ha organizzato e finanziato una Masterclass invitando Nermin Elkardi, Master della Scuola per Estetiste Provoque di Varsavia, Polonia. Solo 6 corsiste selezionate seguiranno un corso di 3 giorni full immersioncomprensivo di teoria e pratica su “testina” e, successivamente, su modella, tutto con un kit completo originale AIFITEC Lash! Le corsiste apprenderanno la tecnica one-to-one, volume, e Hollywood.

Alla fine del corso verranno rilasciati 3 attestati ad ogni corsista.

Ed il martedì 28 Gennaio 2020, a grandissima richiesta, si terrà una ulteriore Masterclass riservata all’apprendimento della tecnica sempre con la Master Nermin Elkardi. Il corso è adatto a tutte le interessate (estetiste e non) che one-to-one vogliano iniziare da zero l’apprendimento dell’extension.

Il costo della Masterclass è di 259 euro (AIFITEC riserva dei prezzi scontati per le proprie alunne del corso di Qualifica per estetista, per il quale sono aperte le iscrizioni per tutti e tre gli anni formativi), e comprenderà: la lezione pratica e teorica della Master con la presenza dell’assistente, traduttore, pratica su testine e modella, kit completo di prodotti AIFITEC Lash e uno sconto del 10% fino a Dicembre 2020 per tutti i prodotti (sia in sede che sul sito!)

Alla sua conclusione le corsiste riceveranno gli attestati di rito.

I posti disponibili sono solo 6, per offrire una formazione completa e dettagliata di ogni singola corsista presente. Sono ancora aperte le iscrizioni per martedì 28.

Per informazioni, sono a disposizione le sedi AIFITEC:

Corso Garibaldi 527, Reggio Calabria

Viale Calabria 197, Reggio Calabra

Via Fiume 29, Siderno

Oppure contattare direttamente la responsabile Masterclass, Karolina Maria Sangrigoli per via telefonica o WhatsApp: 392 7679179

Il primo evento Internazionale di Estetica a Reggio Calabria: AIFITEC vuol dire qualità!