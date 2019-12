Prima Tattoo Convention a Reggio Calabria: il connubio giusto tra Tatttoo, Musica e Spettacolo

L’associazione Taag è orgogliosa di presentare la Prima Edizione della Reggio Calabria Tattoo Convention che si terrà giorno 7 e 8 Dicembre 2019 presso il Pala Botteghelle (RC)

Nella splendida cornice della Fata Morgana si svolgerà un viaggio di due giorni dedicato all’arte del Tatuaggio, che metterà in contatto gli appassionati del Tattoo con l’universo dei professionisti nazionali ed Internazionali.

Durante la due giorni sarà possibile ammirare i Tatuatori al lavoro. Ci sarà la possibilità di farsi tatuare, assistere a Seminari, Performance, acquistare gadget, assistere a mostre, ascoltare musica dal vivo.

Saranno presenti Tatuatori specializzati in diversi stili, dal tradizionale, al realistico, dal geometrico, al new school.

Durante la Convention ci saranno i Contest delle varie categorie e una giuria composta da esperti del settore stabilirà i vincitori.

Faranno da contorno postazioni di Street Food e Beverage.

Per partecipare come Tatuatore o come Supplier inviare un email a reggiocalabriatattooconvention@gmail.com oppure contattataci su Facebook o Instagram!

Giorno 6 Dicembre a partire dalle ore 21.00 presso il Bistrot Zio Fedele ci sarà il pre Party della Convention che vedrà la partecipazione di numerosi Tatuatori presenti all’Evento, all’interno del Bistrot suonerà il DJ Antonio Venanzi che sarà anche il presentatore della Convention