“Lombardia non è la Calabria, c’è gente che si dà da fare”. Parla Maiorino (PD), durissimo Occhiuto: “Proprio scemo, un cretino” (VIDEO)

“Mi hanno portato questo video. Gurdiamolo insieme”. Così Roberto Occhiuto ha esordito in un suo post apparso su Instagram.

La clip ritrae Pierfrancesco Maiorino, candidato govenrato della Lombardia, che parla dei suoi programmi.

“La Regione Lombardia – dice l’esponente del Pd – non è la Calabria. Ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare. Tante persone impegnate nel territorio in progetti sociali, culturali”.

“Questo – ha tuonato il presidente della Regione Calabria – è proprio scemo”

“Questo – ha proseguito – è un tale che si chiama Pierfrancesco Maiorino, candidato alla Regione Lombardia. Ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria come la Lombardia ha tante opportunità e ha atnte persone che vanno al avorare e che meritano rispetto. Lui non lo sa perché è proprio un cretino”.