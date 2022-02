Vaccino Covid bambini, Figliuolo: “Calabria maglia rosa con il 50% di prime dosi”

«Nella fascia 5-11 anni la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre. I bambini raggiunti dalla prima dose sono circa

il 34%. A proposito delle scuole, non è molto facile convertirle in hub che rispettino i requisiti sanitari. Alcune

Regioni lo hanno fatto: Calabria e Puglia. Quest’ultima è in maglia rosa con il 50% di prime dosi. Al di là dei

diversi approcci, la vaccinazione dei bambini è importantissima. I benefici sono molto superiori ai rischi”.

Lo ha dichiarato il commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figluuolo, in un’intervista rilasciata a Repubblica.