Reggio Calabria – Arrivano nuove manutenzioni stradali: buche e Viale Europa, il punto di Brunetti (VIDEO)

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti è stato ospite negli studi di Still.it. L’occasione è stata proficua per affrontare uno degli annosi problemi che, da ormai diversi anni, attanaglia Reggio: la situazione del manto stradale. In centro come in periferia.

Brunetti ha, ad esempio, ammesso che su Viale Europa ci sono delle riflessioni in corso legate alla possibilità di fare una rotonda all’altezza della perpendicolare che conduce su Via Sbarre Centrali e sulla viabilità con particolare riferimento alla zona del Morelli, dove lo spartitraffico ha chiuso l’accesso dalla direzione Sud-Nord.

Ecco il passaggio in cui Brunetti fa il punto della situazione anticipando interventi importanti: