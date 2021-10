Urne aperte in Calabria: regionali e comunali

3 e 4 ottobre. Giornate di elezioni per la Calabria, dove gli elettori saranno chiamati alle urne per rinnovare diversi organismi democratici. Nel complesso sono 82 i comuni che dovranno rinnovare i consigli comunali ed eleggere il proprio sindaco. Tutti gli aventi diritto in Calabria saranno, invece, chiamati a votare per le regionali.

Per le comunali si vota, in particolare, a Cosenza ed in altri tre comuni al di sopra de i 15.000 abitanti: Cosenza, Siderno e Lamezia Terme. In quest’ultimo comune, in particolare, le votazioni riguardano solo quattro sezioni poiché il Tar ha disposto che si procedesse nuovamente alle operazioni di voto riguardanti le comunali del 2019,.

Si vota domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15).