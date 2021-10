Occhiuto: ‘Patto per la Calabria’ con imprese e sindacati, lavoriamo insieme per la Regione

“Ho iniziato venerdì il mio lavoro da presidente della Regione Calabria. Ho già incontrato i direttori generali alla Cittadella, ho dato loro le prime indicazioni, mi sto rendendo conto delle qualità e dei limiti della macchina burocratica regionale”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo all’assemblea pubblica di Unindustria Calabria, a Catanzaro.

“Uno dei miei primi impegni sarà quello di riformare il funzionamento della Regione, troppo spesso lenta, inefficiente, poco incline ad accompagnare in modo adeguato le decisioni politiche che servono per dare con chiarezza la direzione di marcia da seguire.

Mi impegno a rendere più efficiente la burocrazia, ma chiedo anche agli imprenditori, a Confindustria, di aiutarmi ad attrarre gli investimenti, a creare ricchezza, sviluppo, occupazione.

Propongo alle imprese e ai sindacati un ’Patto per la Calabria’.

Questa Regione la cambierò, la cambieremo insieme – non lo faremo in pochi mesi, o in uno o due anni – solo se riusciremo a darci degli obiettivi precisi e a conseguirli con forza e con determinazione.

Gli imprenditori in questa terra sono degli eroi. Io voglio provare a creare un habitat naturale positivo per le imprese, per chi vuole mettersi in gioco, per chi vuole dare opportunità.

Ma ho bisogno del supporto concreto di tutti voi. Non sono un uomo solo al comando, un uomo da solo non potrebbe vincere la sfida che abbiamo davanti. Io voglio vincerla, e voglio farlo con gli imprenditori, con i sindacati, con le migliori energie di questo territorio.

Cambiamo la Regione, e facciamo conoscere all’Italia intera una Calabria che il Paese non si aspetta”, ha concluso il presidente Occhiuto.