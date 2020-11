Nuovo commissario Sanità Calabria: il governo nomina Narciso Mostarda

Finalmente dovremmo esserci: la Calabria ha un nuovo commissario per la Sanità che si metterà al lavoro per la Regione.

Il nome è filtrato quando la riunione del Consiglio dei Ministri era ancora in corso a Roma. Dopo le note vicende che hanno coinvolto Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio, si è scelto di puntare su colui il quale era dirigente dell’Asl Roma 6.

Narciso Mostarda è un medico, specializzato in neuropsichiatria infantile. 58 anni, ha anche un passato in politica. Nel 2009 ha fatto parte della giunta comunale di Frosinone, in orbita Pd.

Dal 2016 occupava il ruolo dirigenziale in una delle Asl capitoline.