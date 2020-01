Jole Santelli si prende la Calabria: ‘Tre dediche per questa vittoria’, poi interviene Berlusconi

“I risultati andrebbero commentati più in là nella notte, ma sono risultati enormi”.

Una Jole Santelli, senza voce, poco dopo le 0.30 ha commentato la sua vittoria alle elezioni regionali in Calabria.

Sarà lei a guidare la Calabria nei prossimi cinque anni.

“Permettete di dedicare questa vittoria ai miei genitori. Non so dove siano, ma sono sicura che sono con me. Ai miei nipotini e che, come tutti i bambini della Calabria, devono superare di poter vivere in Calabria. Terzo, ma non ultimo, all”uomo che mi ha consentito di fare della politica della mia vita”.

A quel punto è intervenuto Berlusconi: “Jole si appresta a vincere. Con la sua guida la Calabria diventerà l’emblema del riscatto del Sud. Diventerà una terra di eccellenza”.