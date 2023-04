Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele. E’ in terapia intensiva

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all’ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile.

“Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile”, riferiscono all’Ansa fonti parlamentari di Forza Italia.

“Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente”, ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono. (ANSA)