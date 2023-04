Previsioni meteo: weekend di Pasqua e Pasquetta: le ultimissime novità

Il fronte freddo che dal Nord Europa sta raggiungendo l’Italia centro-settentrionale alimenterà e manterrà attiva un’area depressionaria già presente tra l’Adriatico e i Balcani. Ne conseguiranno condizioni a tratti instabili nel corso del lungo weekend di Pasqua sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di rovesci anche temporaleschi, clima fresco e nevicate sull’Appennino a quote medio-basse per il periodo. Andrà un po’ meglio al Nord, dove l’influenza di un anticiclone sull’Europa centro-occidentale determinerà condizioni più stabili. Non mancherà tuttavia qualche disturbo al Nordest, specie nella prima parte del weekend. Graduale riduzione dell’instabilità a partire da Pasquetta per l’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Europa occidentale.

Per le regioni centro-meridionali non si tratterà comunque di una fase piovosa ovunque e con continuità. L’instabilità atmosferica alla quale andremo incontro infatti prevede la formazione di rovesci e temporali a carattere sparso e di durata limitata, distribuiti in modo estremamente irregolare e alternati a momenti assolati che certamente non mancheranno. L’acquazzone colpirà in modo caotico colpendo aree ristrette e lasciando a secco aree limitrofe magari con condizioni più soleggiate