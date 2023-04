Papa Francesco sarà dimesso oggi. Presiederà i riti della Settimana santa

I medici che seguono Papa Francesco hanno confermato le sue dimissioni previste per la tarda mattinata di oggi dal policlinico Gemelli di Roma, dove era in cura per la bronchite infettiva. Anche la notte appena trascorsa è stata “tranquilla”, hanno fatto sapere fonti ospedaliere.

“Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme”, ha invece affermato il Vaticano. Bergoglio dovrebbe quindi presenziare a tutti i riti della Settimana santa. “Chiarisco che se è presente, presiede”, ha precisato venerdì il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.