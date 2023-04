Allerta meteo in Calabria – Previsti temporali e raffiche di vento

Allerta gialla per oggi in sette regioni a causa del maltempo che interessa gran parte della penisola. A diramarla la Protezione civile per la possibilità di temporali, neve e precipitazioni intense, da Nord a Sud. Le regioni interessate sono Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Lombardia e Umbria.

L’arrivo di un vortice di aria fredda porterà anche un abbassamento delle temperature che entro la fine della settimana torneranno su valori di qualche grado al di sotto delle medie.

Il tempo instabile porterà piogge sparse e neve sopra gli 800-1000 metri al Nord, soprattutto tra Romagna e Triveneto. Al Centro piogge e acquazzoni sparsi e neve sull’Appennino oltre i 1200-1300 metri mentre al Sud sono previsti solo acquazzoni isolati nelle zone interne di Campania e Calabria.