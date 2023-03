Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma: non celebrerà la messa la mattina di Pasqua

Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma sta meglio, ma non sarà lui a celebrare la messa della mattina nel giorno di Pasqua. Lo ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio, precisando che sarà lui stesso a presiedere la sacra funzione in San Pietro domenica 9 aprile.

Intanto, il direttore della Sala Stampa in Vaticano, Matteo Bruni, ha detto che Papa Francesco “ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Prosegue le cure programmate”.