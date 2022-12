Manovra – Ok dalla Camera: alla Calabria 440 milioni per rischio idrogeologico

La Camera ha dato il via libera alla legge di Bilancio con 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio, passa ora all’esame del Senato che la esaminerà dal 27 dicembre.

Alla Calabria vanno 440 milioni di euro, spalmati su quattro anni, per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, nonché per le finalità di sostegno all’occupazione previste da un decreto del 1993 in cui c’era anche il finanziamento per i forestali. Lo dispone – secondo quanto riporta l’Ansa – la manovra, su cui sarà votata la fiducia.

Sono stanziati «in favore della regione Calabria» 50 milioni per il 2023, 100 per il 2024, 170 per il 2025 e 120 per il 2026, «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027». L’assegnazione, «è ricompresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria». Nel testo della legge di bilancio ci sono anche «3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria».