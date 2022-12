Covid, Meloni: “Tutta l’Ue dovrebbe fare i tamponi a chi arriva dalla Cina”

«Per quanto accaduto in Cina e ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quello che abbiamo chiesto in passato: abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalla Cina, ma è efficace se viene presa da tutta l’Ue. Per cui abbiamo scritto a Bruxelles. Ci aspettiamo che l’Ue voglia operare in questo senso. Abbiamo bisogno di capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini o no».

Dei primi casi sequenziati di Covid su persone provenienti dalla Cina «15 sono di variante Omicron, già presente in Italia, e questo dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante. Il caso cinese lo dimostra: lavoro su responsabilità e non coercizione: situazione abbastanza sotto controllo». «Penso a un osservatorio sul Covid». E’ quanto dichiarato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con i giornalisti a Palazzo Chigi