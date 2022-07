Reggio Calabria – “Ygeia la salute in piazza”, lezioni gratuite di yoga con l’insegnante Diano

di Grazia Candido – Alla tre giorni di “Ygeia la salute in piazza”, evento in programma il 19, 20 e 21 Luglio presso Largo Colonne Rita Levi Montalcini a Roccella Jonica, insieme a noti specialisti e dottori, sarà presente anche la maestra italo-canedese di yoga Francesca Diano. L’evento atto a promuovere il benessere, la salute e soprattutto, l’informazione sulle problematiche inerenti al mondo della sanità, anche in questa edizione, consentirà all’utenza di potersi confrontare con professionisti del settore e usufruire di visite mediche gratuite.

Oltre a interessanti “talk” in piazza che punteranno l’attenzione in modo semplice ma efficace, sulla necessità di approfondire alcune patologie di più comune riscontro, adulti e adolescenti potranno partecipare alle lezioni serali gratuite (prenotandosi al numero di telefono 3515675963) che si svolgeranno alle ore 19,30 nel vasto piazzale.

“Sarà un’intensa ora di salute, una combinazione di respirazione e movimento che ci permetterà di trovare il nostro respiro dentro il corpo e muoverci al ritmo del destino – ci anticipa l’insegnante Diano -. I benefici dello yoga incidono sul corpo e sulla mente. Attraverso la pratica di tecniche di respirazione e di meditazione, si impara a gestire il campo emozionale e le paure inconsce. Lo yoga fa stare bene ogni individuo, ti scioglie il corpo, ti fa rispondere alla vita, anziché reagire”.

La nota insegnante ci tiene a rimarcare spesso che “saranno tre giorni di puro relax in una splendida location vicino al mare e non si può perdere un’opportunità che coniuga benessere e salute”.

“In questo particolare momento, stressati dalla pandemia e da un quotidiano davvero complicato, un po’ di sano svago serve per ricaricarsi – conclude Francesca Diano -. La mente è uno strumento potente e lo yoga ci insegna ad utilizzarla meglio”.

Chi parteciperà ai corsi delicati e dinamici allo stesso tempo della responsabile realizzatrice di un noto centro yoga ispirata ed aiutata dal suo maestro Yoss, riusciranno in sessanta minuti (il tempo della lezione) a fondere movimento e respiro acquisendo la consapevolezza ed i benefici di tale disciplina.