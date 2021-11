Oggi la prima riunione della Giunta Occhiuto

Si è insediata a Catanzaro la Giunta regionale della Calabria presieduta da Roberto Occhiuto. Vicepresidente ed assessori, in maggioranza al loro esordio nell’esecutivo, fatta eccezione per i confermati Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso, hanno preso posto nella sala al dodicesimo piano della Cittadella regionale per poi avviare l’esame ed approvare alcuni provvedimenti urgenti in vista delle prossime scadenze.

In particolare, il presidente Occhiuto ha indicato, all’ordine del giorno, alcuni atti che devono essere licenziati entro il 30 novembre. Esaminate anche alcune costituzioni di parte civile da parte della Regione in procedimenti giudiziari. Al completamento della nuova Giunta manca solo un assessore, un tecnico, la cui nomina, secondo quanto anticipato dal presidente, dovrebbe essere ufficializzata a giorni. Nessuna dichiarazione da parte del presidente Occhiuto, malgrado le insistenze dei giornalisti. “Vi faremo sapere – ha detto – con un comunicato stampa che sarà diffuso al termine della riunione”. Una nuova riunione dell’esecutivo si dovrebbe tenere a Reggio Calabria lunedì 15 novembre, giorno in cui é in programma anche la prima seduta del Consiglio regionale. (ANSA)