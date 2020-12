On. Wanda Ferro (FDI): “Ministero proceda all’acquisto della nuova aula bunker di Lamezia Terme”

“Il completamento della nuova aula bunker nell’area industriale di Lamezia Terme è un grande risultato, ottenuto soprattutto grazie alla tenacia e alla presenza costante del procuratore Nicola Gratteri e all’impegno dei vertici degli uffici giudiziari e dei componenti della Conferenza permanente. La nuova aula bunker, che è la più grande del Sud Italia potendo ospitare in sicurezza oltre mille parti processuali, può essere messa a disposizione del sistema giudiziario delle regioni meridionali. Il governo ha invece, bocciato bollandolo come troppo regionalistico, l’emendamento che avevo proposto alla legge di Bilancio, per consentire l’acquisto della struttura da parte del Ministero della Giustizia con una previsione di spesa di 3 milioni di euro. I locali, infatti, sono di proprietà della Regione Calabria, e considerate le spese di ristrutturazione e infrastrutturazione per le necessità giudiziarie, è opportuno consolidare l’investimento attraverso l’acquisto da parte del Ministero, affinché possa contare sulla disponibilità dell’aula bunker per la realizzazione dei maxi-processi. Per questo ho rivolto una interrogazione al ministro Bonafede, che con il sopralluogo di oggi ha potuto verificare la capacità della struttura di rispondere ad esigenze processuali che vanno ben oltre quelle della sola Calabria”.