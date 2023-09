Imprenditore di Ricadi muore in ospedale a Vibo Valentia, aperta un’inchiesta

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per far luce sul decesso, avvenuto all’ospedale Jazzolino, dell’imprenditore di Ricadi, Giuseppe Giuliano, attivo nel campo della ristorazione, I suoi familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno acquisito la cartella clinica del paziente che al momento del decesso si trovava al nosocomio della città capoluogo dopo avervi fatto ingresso qualche ora prima. A stabilire le cause della morte sarà, dunque, un medico legale che la Procura ordinaria dovrà nominare.

Giovedì mattina, l’uomo aveva iniziato ad avvertire dei fastidi che col passare delle ore erano diventati più forti. Questo il racconto del figlio Fabrizio: “Abbiamo dovuto attendere per diverso tempo l’ambulanza, ma siamo stati in coda, e pertanto abbiamo deciso di portare nostro padre in ospedale con l’auto”. Giunto al pronto soccorso per due ore “non gli è stato fatto alcun esame dell’emocromo, che è la prima cosa per capire la possibile patologia della quale era affetto. Lo hanno solo messo su una barella, attaccandogli una flebo e sistemandolo in una sala”. Le ore passavano fino al tragico epilogo quando verso le 19 un medico “si è recato da noi comunicandoci il decesso”.