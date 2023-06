Anziano aggredito da un cinghiale nel Vibonese

Un 83enne è stato aggredito da un cinghiale nella frazione Piani di Acquaro, nell’entroterra vibonese.

Il fatto è accaduto poco prima delle 7 nei pressi dell’abitazione dell’uomo che affaccia su un terreno agricolo di sua proprietà.

Il pensionato si è accorto della presenza di diversi piccoli ungulati e avrebbe cercato di spaventarli per farli allontanare.

Improvvisamente ne è apparso uno più grosso che ha iniziato a puntare l’uomo, scagliandosi contro di lui e avventandosi sulla sua gamba. Sono state le urla dell’anziano ad attirare l’attenzione del figlio, in quel momento presente nell’abitazione, che è subito uscito per soccorrere il genitore.

Solo in quel momento e fortunatamente, il cinghiale si è spaventato ed è scappato lasciando l’ottuagenario a terra.

Soccorso dai medici del 118 l’uomo è stato portato al pronto soccorso di Vibo Valentia per la profilassi sul caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma la paura è stata tanta.

(ANSA).