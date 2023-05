Valentia in festa, doppio appuntamento con Serena Codato di Mare fuori

L’attrice, interprete di Gemma nella famosissima fiction RAI Mare fuori, sarà ospite di Valentia in festa lunedì 8 e martedì 9 maggio.

Serena Codato sarà tra i protagonisti della sesta edizione di Valentia in festa. L’attrice, interprete del personaggio di Gemma nella fiction RAI Mare fuori, sarà ospite del Valentianum di Vibo Valentia lunedì 8 e martedì 9 maggio.

Lunedi, alle ore 18:00, Serena Codato dialogherà con la giornalista Rosita Mercatante e con Stefania Figliuzzi (Presidente dell’associazione Attivamente Coinvolte e Consigliera dell’Assemblea della Regione Calabria D.i.Re.), Giuseppe Sangeniti (Dirigente dell’Istituto Comprensivo A. Vespucci) e il deputato Giuseppe Mangialavori in un incontro dal titolo Spezzare il silenzio: Affrontare la violenza di genere nella nostra società. Martedì alle ore 11:00, l’attrice parteciperà ad una conferenza aperta agli studenti delle scuole del territorio, alla quale parteciperanno la giornalista Paola Sorace, il Consigliere regionale Antonello Talerico, ed un rappresentante dell’associazione Le Foglie di Daneeneziana.

Classe 2002, Serena Codato ha ottenuto una forte notorietà presso il grande pubblico grazie alla partecipazione alla serie Mare fuori, nella quale ha interpretato il ruolo di Gemma. Il suo personaggio è una ragazza vittima di violenza da parte del fidanzato. Gemma si trova in un penitenziario minorile per aver sparato al suo aggressore, dopo che questi aveva gettato dell’acido in viso alla sorella. A teatro, l’attrice ha recitato sotto la direzione di Christian Ginepro in Pinocchio, in Alice nel paese delle meraviglie e in Grease.

Il grande successo di Mare fuori

La terza stagione di Mare fuori ha ottenuto un grandissimo successo. Su RaiPlay, la fiction ha totalizzato più di 105 milioni di visualizzazioni, con 47 milioni di ore viste, pari ad un ascolto medio device di 3,7 milioni. Complessivamente, tra tv e online, l’intera serie ha avuto un ascolto medio di 5 milioni. Il successo ha coinvolto anche la colonna sonora della serie: con oltre 35 milioni di streaming complessivi, il singolo O Mar For ha ottenuto la certificazione Disco di platino. Gli ascolti complessivi delle colonne sonore delle tre stagioni hanno superato quota 54 milioni.