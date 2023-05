L’evento internazionale TEDx approda per la prima volta a Vibo Valentia, con ospiti di rilievo internazionale

Il 3 giugno 2023, l’auditorium dello Spirito Santo si trasformerà in un luogo di ispirazione e condivisione, ospitando il primo TEDxViboValentia.

Questa prestigiosa conferenza internazionale, organizzata da Anthony Lo Bianco, porterà nel nostro territorio una serie di ospiti di spicco che condivideranno le loro idee coraggiose con la comunità locale.

Il TEDx è un evento che si svolge in tutto il mondo e che ha guadagnato fama globale per le sue conferenze di alto profilo. L’acronimo TED significa Technology, Entertainment, Design (Tecnologia, Intrattenimento, Design) e rappresenta i pilastri fondamentali delle conferenze, che si concentrano su idee innovative e stimolanti in vari ambiti della conoscenza umana.

Il lancio del TEDxViboValentia rappresenta una grande opportunità per la nostra comunità. Questo evento internazionale, organizzato per la prima volta nel nostro territorio, offre una piattaforma unica per esplorare il coraggio delle idee e per promuovere la condivisione di concetti innovativi che possono apportare cambiamenti significativi nella nostra società.

Gli ospiti selezionati per l’evento sono personalità di grande rilievo nei rispettivi campi e rappresentano un punto di riferimento per l’innovazione e l’eccellenza.

Debora Massari, co-fondatrice di Iginio Massari Alta Pasticceria, è un’eccellenza nel campo della pasticceria. La sua partecipazione al TEDxViboValentia offrirà al pubblico l’opportunità di apprendere dagli insegnamenti di una delle migliori pasticcere al mondo, condividendo la sua passione e il suo coraggio nell’affrontare nuove sfide.

Antonino Monteleone, giornalista ed inviato de Le Iene, porta con sé l’esperienza nel mondo dei media e del giornalismo investigativo. La sua presenza al TEDxViboValentia permetterà al pubblico di riflettere sull’importanza di un’informazione responsabile e coraggiosa per il progresso sociale.

Max Mariola, cuoco, conduttore televisivo e youtuber italiano, è una figura di spicco nel mondo culinario. La sua partecipazione all’evento porterà l’entusiasmo e la creatività della cucina italiana, dimostrando come la passione per il cibo possa ispirare innovazione e connessione tra le persone.

Pippo Callipo, amministratore unico di Callipo Group, un’azienda di tonno di fama internazionale, condividerà la sua esperienza nel mondo degli affari. La sua partecipazione al TEDxViboValentia metterà in evidenza l’importanza dell’imprenditorialità e dell’innovazione per la crescita economica e il successo aziendale.

Domenico De Rosa, CEO di SMET e socio fondatore di ALIS Associazione Logistica, rappresenterà il settore della logistica. La sua presenza sottolinea l’importanza di una logistica efficiente per le aziende e per l’economia nel suo complesso.

Gabriella Scapicchio, CEO de Le Village by Crédit Agricole Milano, porterà la sua esperienza nell’incubazione e nell’accelerazione di startup innovative. La sua partecipazione metterà in luce l’importanza di sostenere l’imprenditorialità e di creare comunità di innovazione per favorire il successo imprenditoriale.

Ciro Indolfi, presidente della Federazione Cardiologi Italiani, rappresenta l’eccellenza nel campo della cardiologia. La sua partecipazione al TEDxViboValentia offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere gli ultimi progressi e le innovazioni nel trattamento delle malattie cardiovascolari, mettendo in evidenza il ruolo della ricerca medica nel salvare vite e migliorare la qualità della salute delle persone.

Domenico Barbuto, Segretario Generale dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, rappresenta il settore dell’intrattenimento. La sua partecipazione al TEDxViboValentia permetterà di riflettere sull’importanza dell’arte e dell’intrattenimento nella società contemporanea.

Tomaso Trussardi, CEO di Trussardi, è un nome noto nel mondo della moda. La sua partecipazione all’evento metterà in evidenza l’eccellenza italiana nel settore, condividendo l’importanza dell’innovazione e della creatività per il successo nel campo della moda.

Angelica Krystle Donati, Presidente di ANCE Giovani e Donati S.p.A e CEO di Donati Immobiliare Group, rappresenta il settore immobiliare e l’imprenditorialità. La sua partecipazione metterà in luce come l’innovazione e l’imprenditorialità possano portare a cambiamenti significativi nell’industria immobiliare e nella costruzione delle città del futuro.

Sonia Bruganelli, produttrice televisiva, porta con sé l’esperienza del mondo dell’intrattenimento. La sua partecipazione al TEDxViboValentia dimostrerà il potere dell’arte e dell’intrattenimento nel plasmare la cultura e la società.

Cateno De Luca, già sindaco di Messina, porterà la sua esperienza politica e amministrativa. La sua partecipazione offrirà al pubblico l’opportunità di riflettere sulle sfide e le opportunità che i leader politici devono affrontare per promuovere lo sviluppo e il benessere delle comunità locali.

Laura Ferrara, europarlamentare, rappresenta la politica europea. La sua partecipazione al TEDxViboValentia offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere l’importanza del dialogo interculturale e della collaborazione internazionale per affrontare le sfide globali.

L’arrivo del TEDxViboValentia nel nostro territorio segna un importante passo avanti nella promozione di idee innovative e coraggiose. Questo evento offre alla comunità locale l’opportunità di incontrare e imparare dalle menti più brillanti e creative, stimolando la condivisione di idee e la creazione di reti di collaborazione.

L’organizzatore, Anthony Lo Bianco, ha dedicato tempo ed energie per portare questo evento nella nostra città, riconoscendo l’importanza di promuovere il progresso e l’innovazione nella nostra comunità.

L’evento si terrà presso l’auditorium dello Spirito Santo il 3 giugno 2023 dalle ore 16:00. Si consiglia di prenotare in anticipo i ticket per non perdere questa straordinaria occasione di crescita e condivisione.