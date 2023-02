Incendiato furgone ditta che lavora per comune del vibonese

Intimidazione stamani a San Giovanni, frazione del comune di Mileto con l’incendio di un furgone di proprietà di una ditta che stava svolgendo per conto dell’ente locale alcuni lavori per la raccolta delle acque bianche.

Il veicolo era parcheggiato accanto alla scuola primaria.

Sono state alcune persone del posto, una volta aver notato il fumo e le fiamme che hanno interessato il mezzo, a far scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo e il personale della polizia municipale per la messa in sicurezza della zona, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini del caso. (ANSA).