Vibo Valentia, esce da un circolo e gli sparano: gambizzato un 65enne

Un uomo, M.C. cl. 58’, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco a Vibo in pieno centro a due passi dalla villa comunale in via Diana Recco. Il fatto è accaduto ieri sera. Da quanto si apprende, l’uomo è uscito da un noto circolo ricreativo cittadino quando e, prima di far ingresso nella propria auto, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola ad una gamba. L’uomo si è poi recato all’ospedale Jazzolino di Vibo per ricevere le cure del caso.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia di Vibo e al momento nelle indagini non è esclusa alcuna pista. L’uomo, con ogni probabilità, aveva trascorso qualche ora di relax con amici giocando a biliardo, sport del quale e’ molto appassionato, prima di essere ferito.