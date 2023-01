Omicidio Muzzupappa nel Vibonese: catturato il latitante Megna

Nel cuore della notte i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, in un’operazione coordinata dal procuratore Camillo Falvo, è stato rintracciato e arrestato il latitante Pasquale Megna.

Il 38enne, noto commerciate ittico del Vibonese, è accusato di aver sparato e ucciso per futili motivi Giuseppe Muzzupappa, nel centro di Nicotera Marina, davanti ad un ristorante, la sera del 26 novembre 2022. Megna si era reso irreperibile sin dall’immediatezza dei fatti ed è stato oggi identificato e sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.