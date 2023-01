Nascondeva la droga nella confezione del panettone: un arresto

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, nell’ambito di controlli ad ampio raggio nell’area di Pizzo e della Stazione Ferroviaria di Vibo-Pizzo, nel corso della settimana u.s. avevano notato un uomo aggirarsi in modo sospetto nei pressi della banchina esterna dello scalo ferroviario.

Appena gli agenti della Polizia di Stato si avvicinavano al soggetto questi mostrava segni di insofferenza e preoccupazione, pertanto l’intuito investigativo degli operatori li induceva ad approfondire i controlli e sottoporlo ad una perquisizione personale approfondita. Nonostante da un primo controllo sommario l’uomo non sembrasse detenere nulla di sospetto, gli operatori indagavano all’interno della confezione di un panettone che il soggetto portava nello zaino, rinvenendo così oltre due etti e mezzo di marijuana divisa in tre buste di plastica.

All’esito degli accertamenti, l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per violazione della normativa in materia di immigrazione, in quanto irregolare sul territorio e già destinatario del provvedimento di espulsione. Sulla scorta di tali riscontri investigativi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.