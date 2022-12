L’energia dei Takabum Street Band pronta ad investire il cuore di Vibo Valentia

Sabato 31 dicembre, alle 11.30, il Comune di Vibo Valentia organizza lo spettacolo dei Takabum Street Band. L’evento è gentilmente offerto dalla Gioielleria di Saro Tedeschi che lo ha voluto regalare alla città e si svolgerà tra Corso Vittorio Emanuele III, Piazza Morelli e Corso Umberto a Vibo Valentia.

I Takabum sono un collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni nato nel 2009 che si muove come una marching band e propone in strada una miscela coinvolgente di suoni funk e easy, carburante di un viaggio fatto da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana. Il viaggio sonoro è una cavalcata esuberante a ritmo di un funky fortemente contaminato da sonorità mediterranee e delle bande di tradizione, toccando poi sponde balcaniche per sconfinare in una teatralmente ben accurata esplosione di swing, ska, e word music. In passato hanno aperto i concerti di artisti di calibro internazionale quali Billy Cobham Biréli Lagrène, Dee Dee Bridgwater, Enzo Avitabile, Paolo Fresu, Stefano Bollani e Danilo Rea.

La direzione artistica dell’evento è di Maria Teresa Marzano e insieme ad altre iniziative del periodo natalizio rientra nel progetto che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Limardo, con l’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado, persegue da tempo di rivitalizzare il centro della città per contribuire a riportarlo agli antichi fasti con appuntamenti di qualità che siano capaci di coinvolgere i frequentatori usuali del Corso e di attrarre i visitatori occasionali di Vibo Valentia.