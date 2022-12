La cipolla di Tropea protagonista di un’esterna a MasterChef Italia

Al via dal 15 dicembre, la dodicesima stagione di MasterChef Italia, in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW, , avrà tra le eccellenze protagoniste di questa attesa edizione anche il Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp.

Gli aspiranti MasterChef si confronteranno in esterna sulla preparazione della dolce e croccante Rossa di Tropea.

La puntata dedicata all’oro rosso di Calabria sarà disponibile, una volta andata in onda, on demand e visibile su Sky Go.

Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, gli aspiranti chef della nuova edizione di MasterChef Italia dovranno affrontare un’esterna nella città di Tropea. Proprio lungo la Costa degli Dei le due brigate troveranno, oltre ad un panorama estremamente suggestivo, alcune tra le più rinomate eccellenze enogastronomiche del territorio.

Tra i tanti prodotti, uno iconico che ha reso Tropea famosa nelle cucine di tutto il mondo è senza dubbio la cipolla rossa di Tropea, che diventerà protagonista dei menu delle due brigate.

La cipolla utilizzata è quella rossa di Tropea IGP. Essa deve le sue eccelse caratteristiche ai terreni della costa calabrese che godono di una tessitura ideale e le condizioni microclimatiche ottimali. Oltre ai tanti fattori responsabili delle incredibili qualità del prodotto, la tiepida e delicata brezza marina che sfiora i campi del consorzio da ormai 4000 anni è senza dubbio un elemento imprescindibile.

