In fiamme due auto e diversi contatori gas. Evacuata una palazzina (FOTO)

I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina alle ore 5:20 circa a Tropea in via Labirinto per un incendio di due autovetture.

Sul posto interveniva la squadra del Distaccamento di Ricadi che iniziava le operazioni di spegnimento delle vetture il cui incendio aveva coinvolto una serie di contatori del gas a servizio di una palazzina a 6 piani fuori terra, con conseguente formazione di una dardo di circa 4 metri.

A scopo precauzionale gli occupanti la palazzina venivano fatti evacuare.

Nel contempo si richiedeva l’intervento del personale Italgas per l’intercettazione della condotta del gas e successivamente si procedeva allo spegnimento completo del dardo di fuoco.

Le vetture interessate, una Range Rover Evoque ed una Opel Agila andavano completamente distrutte mentre la facciata e gli infissi del fabbricato rimanevano danneggiati.

Sul posto sono intervenute complessivamente tre squadre operative.