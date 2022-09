Tis, Mangialavori: «Da Governo Occhiuto risposte concrete per il mondo del lavoro»

«Il Governo Occhiuto continua a dare risposte concrete contro il precariato nel mondo del lavoro. La Giunta regionale ha approvato una delibera per l’avvio delle procedure per la proroga dei percorsi dei Tirocini di inclusione sociale. Una buona notizia per i circa 4.300 tirocinanti calabresi, in scadenza a fine ottobre 2022, che prestano la loro opera professionale in più di 460 enti pubblici».

Lo afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«Grazie a uno stanziamento di 32 milioni di euro – spiega il parlamentare -, i Tis otterranno una proroga di altri 12 mesi, un tempo utile per costruire il percorso per la loro definitiva stabilizzazione. Quello guidato dal presidente Occhiuto si conferma come un Governo attento alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in un periodo storico contrassegnato da gravi emergenze sociali, economiche e sanitarie. La Giunta regionale sta finalmente mettendo in atto tutte le iniziative necessarie per eliminare i tanti bacini di precariato presenti in Calabria, alimentati dalle nefaste politiche clientelari del passato».