Vibo Marina, estate in sicurezza. Il sindaco firma l’ordinanza per disciplinare la vendita di alcolici

Vibo Marina regina dell’estate… in sicurezza. Il sindaco Limardo firma l’ordinanza per disciplinare la vendita di alcolici. Predisposto il piano dei parcheggi. E intanto il cartellone entra nel vivo

Ancora 24 ore e l’Agosto vibonese prenderà il via col primo dei grandi appuntamenti musicali in calendario. Ed anche sul fronte della sicurezza l’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha adottato tutte le più opportune misure, per garantire a vacanzieri, residenti e famiglie di trascorrere delle splendide serate d’estate nella meravigliosa Vibo Marina.

Il sindaco Maria Limardo ha infatti firmato l’ordinanza numero 870 del 5 agosto per regolamentare la vendita ed il consumo di bevande e superalcolici. Nello specifico, è fatto divieto ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma: di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici; di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine; è fatto obbligo di somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall’esercente; è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione; di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all’interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza. Le misure stabilite nell’ordinanza hanno efficacia dalle ore 21 e sino alla conclusione degli eventi previsti nelle date del 07, 11 e 19 agosto a Vibo Marina e 1 settembre a Vibo Centro. Inoltre è stato predisposto anche un apposito piano dei parcheggi per gestire nel migliore dei modi l’afflusso all’area portuale.

GLI EVENTI

Nel frattempo l’estate è già entrata nel vivo grazie all’esplosione di energia del Bivona Beach Festival, che fino a domani, domenica 7 agosto, intratterrà giovani e meno giovani con sport, balli, musica e tanto sano divertimento.

Domani è invece il giorno dello start per il #VIBOLIVE2022. Si inizia con Malika Ayane: la raffinata cantautrice ripercorre i successi della sua carriera artistica che l’hanno portata sui palchi più importanti d’Italia e propone le ultime novità con una ventata di musica nuova e tanta energia. Giovedì 11 agosto Mario Biondi presenterà il suo Romantic, album dedicato all’amore in tutte le sfumature e declinazioni, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Insieme al nuovo progetto, in cui Biondi propone inediti e rivisitazioni scelte dal repertorio internazionale, presenterà i brani che l’hanno reso celebre anche all’estero. Venerdì 19 agosto la voce inconfondibile e l’anima sensibile di Ermal Meta che torna a esibirsi live e rincontra il pubblico dopo due anni lontano dal palco. Autore, produttore, polistrumentista e cantante, proporrà i suoi brani con nuovi arrangiamenti, in atmosfera estiva. Nel mese di settembre a Vibo Valentia si esibirà Tosca, cantante e interprete di spessore, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione.

“Siamo felici di poter affermare che ritorna l’Agosto vibonese – afferma il sindaco Maria Limardo –, Vibo Marina non ha mai avuto il privilegio di ospitare autori così prestigiosi e famosi in tutta Italia. Un programma straordinario per tutta la Calabria. Abbiamo lavorato duramente per poter inserire in calendario questi eventi che proseguiranno anche dopo il mese di agosto. La nostra cittadina sarà la cornice naturale di una programmazione ambiziosa e questo ci porta a sottolineare che il nostro è un territorio ricco di risorse e bellezze che vanno tutelate e valorizzate”.