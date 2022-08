Festival d’Autunno, a Tropea le emozioni di Gianmarco Carroccia

Una passione per Lucio Battisti nata per caso e una incredibile somiglianza nella voce. Gianmarco Carroccia si esibirà il 4 settembre, alle ore 21:00, nel Porto Blu Carpet del Marina Yacht Club di Tropea, nell’ambito del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce.

Il concerto di Tropea vedrà Carroccia eseguire alcuni dei brani più amati di Mogol-Battisti. Un viaggio tra le canzoni che ci hanno accompagnato negli anni settanta e che, senza stravolgerne la loro natura, verranno eseguite con il rispetto che esse meritano. ‘Emozioni’, ‘29 Settembre’, ‘Io vivrò senza te’, ‘Un’avventura’, ‘Acqua azzurra, acqua chiara’, ‘Dieci ragazze’, ‘I giardini di marzo’, e ‘Una donna per amico’, saranno solo alcuni dei momenti che creeranno un’atmosfera in cui rivivremo le emozioni che hanno accompagnato intere generazioni; una serata in cui non mancherà il divertimento e in cui la nostalgia prenderà il sopravvento, riportandoci indietro nel tempo a momenti e memorie indimenticabili.

«La scelta di ospitare Gianmarco Carroccia – ha commentato Antonietta Santacroce – non è stata casuale. In un periodo in cui ci siamo rinchiusi in noi stessi, rivivere l’energia e i ricordi di un felice tempo passato è la giusta medicina per reagire alle tristezze vissute negli ultimi due anni. Battisti è ancora oggi tra i più apprezzati autori e cantanti della nostra canzone. Attualmente Carroccia è l’artista che, più di ogni altro, riesce a reincarnare lo spirito di un repertorio che ha segnato la nostra vita».

Non solo le canzoni di Lucio Battisti. A Tropea, Gianmarco Carroccia eseguirà alcuni brani del suo prossimo album. Tra questi ‘Un vero amore’, composta con Mogol e che, pubblicato lo scorso 24 giugno, sta riscuotendo un grande successo di ascolti, ottenendo ottime recensioni da parte di stampa e media.

Sarà possibile acquistare i biglietti del concerto di Gianmarco Carroccia sul portale LiveTicket (www.liveticket.it), sul sito del Festival d’Autunno (www.festivaldautunno.com), nelle prevendite autorizzate o direttamente la sera del concerto all’Anfiteatro di Tropea. Per chi vorrà abbonarsi al cartellone ‘Istanti in musica. Viaggio nel tempo’ avrà a disposizione due pacchetti diversi (acquistabili anche con la carta del docente), che consentiranno al pubblico di seguire tutto il percorso tracciato dal Festival d’Autunno e risparmiare notevolmente sul costo: l’’Abbonamento Summer’ (clicca qui https://bit.ly/3JBCFjw ) include gli 11 spettacoli di settembre nelle diverse location all’aperto, regalandone 5; mentre l’’Abbonamento Politeama’ (clicca qui https://bit.ly/3P703GV) include i 7 spettacoli previsti nel Teatro di Catanzaro, regalandone due.

Il Festival d’Autunno vivrà un imperdibile appuntamento. Sabato 3 settembre, nell’Arena del Teatro Comunale di Soverato, Tony Hadley, ex cantante degli Spandau Ballet, inaugurerà la XIX edizione nella sua unica esibizione nel Centro-Sud Italia, inserito nel tour celebrativo dei suoi 40 anni di carriera. In quella che sarà un’autentica festa, Hadley non mancherà di cantare i brani incisi con gli Spands, da solista e, anche, alcuni classici degli anni Ottanta.