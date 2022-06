Istituzione dell’Ufficio di Servizio Sociale per minori a Vibo. Il presidente della Provincia e la direttrice dell’USSM di Catanzaro siglano l’accordo

devianza minorile in Calabria, a cura del Servizio Tecnico del Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro, – ha reso noto la dottoressa Costanzo – hanno evidenziato come proprio nella Provincia di Vibo Valentia si registra un’alta incidenza del numero di soggetti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile in rapporto alla popolazione giovanile residente dai 14 ai 25 anni (45 utenti ogni 10mila soggetti), superiore a quella registrata nella provincia di Catanzaro (35 utenti ogni 10mila soggetti). Dalla consapevolezza che proprio nei luoghi dove la devianza si manifesta bisogna costruire processi di inclusione e di accompagnamento educativo con la collaborazione degli Enti e delle comunità locali, ne consegue la necessità – ha infine sottolineato Costanzo – che sul territorio sia istituito un presidio di legalità di prossimità per l’utenza e che renda visibile la cooperazione tra i soggetti istituzionali, USSM e Provincia di Vibo Valentia».

Soddisfatto per l’accordo siglato si è detto anche il consigliere provinciale con delega agli Affari Legali, Domenico Tomaselli. «Esprimo grande soddisfazione per la stipula di questo accordo. La presenza di questo importante Organo di Giustizia qui in provincia di Vibo – ha dichiarato Tomaselli – sarà d’aiuto alle tante famiglie di minori, spesso invisibili o dimenticati, che necessitano di questo importante servizio sociale».