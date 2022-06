Due mete della Calabria tra le più ricercate dagli italiani per le vacanze di luglio 2022, secondo Jetcost

Le vacanze sono finalmente arrivate per migliaia di italiani e quest’anno al momento sembra che siano senza tante restrizioni dovute al coronavirus, cosa che sta facendo sì che molti si prendano qualche giorno di ferie più volentieri. La crisi economica sembra però far prediligere ai turisti le destinazioni nazionali, molto di più di quelli internazionali. Il motore di ricerca di hotel e voli www.jetcost.it ha verificato che le ricerche di alloggi nel mese di luglio 2022 sono triplicate rispetto allo scorso anno, quando c’era ancora una certa incertezza tra i viaggiatori a causa del virus. Quasi 3 utenti su quattro (73%) hanno cercato destinazioni nazionali mentre solo il 27% ha scelto destinazioni internazionali. In termini di preferenze, sembra che gli italiani vogliano ancora sole e sabbia, evidenziando queste destinazioni nelle loro ricerche (69%) rispetto a chi preferisce le destinazioni interne (31%).

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di vere e proprie ricerche e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra il 1 e il 31 luglio indicano che due località della Calabria risultano tra le 35 più ambite, con Roccella Jonica al 28esimo posto e Tropea al 34esimo.

Le città italiane più ricercate per luglio 2022:

1. Catania (Sicilia)

2. Riccione (Emilia-Romagna)

3. Jesolo (Friuli-Venezia Giulia)

4. Cesenatico (Emilia-Romagna)

5. Capri (Campania)

6. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

7. Sorrento (Campania)

8. Ischia (Campania)

9. Palermo (Sicilia)

10. Capalbio (Toscana)

11. Alassio (Liguria)

12. Favignana (Sicilia)

13. Roma (Lazio)

14. Alghero (Sardegna)

15. Peschiera del Garda (Veneto)

16. Gallipoli (Puglia)

17. Rimini (Emilia-Romagna)

18. Olbia (Sardegna)

19. Porto Cesareo (Puglia)

20. Amalfi (Campania)

21. Cefalu (Sicilia)

22. Gaeta (Lazio)

23. Lampedusa (Sicilia)

24. Portofino (Liguria)

25. Bari (Puglia)

26. Elba (Toscana)

27. Capaccio (Campania)

28. Roccella Jonica (Calabria)

29. Caorle (Veneto)

30. Cervia (Emilia-Romagna)

31. Ponza (Lazio)

32. Cagliari (Sardegna)

33. Firenze (Toscana)

34. Tropea (Calabria)

35. Moena (Alto Adige)

Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost, ha dichiarato: “Nonostante le ricerche di alloggio da parte degli italiani per il mese di luglio 2022 siano triplicate rispetto al luglio dello scorso anno, in gran parte per il fatto che, come ha verificato una recente indagine di Jetcost, sette su dieci non temono più il coronavirus nella prossima vacanza, sembra che la crisi economica stia pesando nella scelta della destinazione; si preferisce di gran lunga cercare città nazionali, ancora meglio se con spiaggia, con il 69% dei turisti italiani che vuole sole, sabbia e mare rispetto a destinazioni interne. La Calabria risulta una delle regioni più ricercate con due località tra le 35 preferite per trascorrere queste vacanze. Da Jetcost incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate vacanze dopo il coraggio dimostrato durante la pandemia e nonostante l’attuale crisi economica”.